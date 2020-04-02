شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز لمستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 28 آذار/مارس بمقدار 6.648 مليون ،بأعلى مستوي على الإطلاق منذ بداية تجميع تلك البيانات ،لتسجل مستوي قياسي جديد للأسبوع الثاني على التوالي ،بسبب تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 3.600 مليون ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت 3.307 مليون المعدلة بالزيادة من 3.283 مليون ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الأمريكي.

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