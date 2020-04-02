شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية ، بهدف تأمين سلامة العملة الأكثر سيولة فى العالم ضد خطر الشح ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،والتي من المتوقع أن تسجل مستوي قياسي جديد ، بعد تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 99.69 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.51 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.34 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع تجدد اندفاع المستثمرين على العملة الأمريكية بحثا عن السيولة.

لا تزال حالة الفزع تسيطر على معظم أسواق المال العالمية جراء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والذي حذر خلالها من ارتفاع كبير فى الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

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وقال ترامب فى مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء ،سوف يكون الأسبوعين المقبلين سيئين للغاية وربما ثلاثة أسابيع ،ستكون أسابيع مؤلمة لم نشهدها من قبل.

وتتوقع الإدارة الأمريكية ما بين 100 ألف إلى 240 ألف حالة وفاة فى الولايات المتحدة مع ذروة تفشي الفيروس التاجي خلال الأسبوع المقبلين.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تفاقم إضرار أكبر اقتصاد فى العالم جراء الانتشار السريع لوباء فيروس كوفيد 19 ، حيث من المتوقع أن تسجل الطلبات مستوي قياسي جديد ، بعد تسجيلها الأسبوع الأسبق أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 3,600 مليون فى الأسبوع المنتهي 28 آذار/مارس من 3.283 مليون الأسبوع الأسبق.

المزيد من الإضرار الفادحة للاقتصاد الأمريكي سوف تؤدي إلى تسارع وتيرة بيع الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات ،الأمر الذي يجدد مخاوف نقص سيولة العملة الأمريكية بالأسواق ، وهو ما سوف يوسع من المكاسب الحالية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.