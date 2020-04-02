شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب ترقبا لبيانات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، لترقبا لصدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي من المتوقع أن ترتفع لمستوي قياسي جديد ، فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا والحظر المفروض حتى 30 نيسان/أبريل.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,590.55 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,589.18 $،وسجلت أعلى مستوي 1,599.18 $ ، وأدنى مستوي 1,581.85 $.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,567.71$ للأونصة ، مع نشاط ملحوظ لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تفاقم الإضرار فى البلاد جراء الانتشار السريع لوباء فيروس كوفيد 19 ، حيث من المتوقع أن تسجل الطلبات مستوي قياسي جديد ، بعد تسجيلها الأسبوع الأسبق أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 3,600 مليون فى الأسبوع المنتهي 28 آذار/مارس من 3.283 مليون الأسبوع الأسبق.

المزيد من الإضرار الفادحة للاقتصاد الأمريكي سوف تؤدي إلى تسارع وتيرة بيع الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات ،الأمر الذي يجدد مخاوف نقص سيولة العملة الأمريكية بالأسواق ، وهو ما سوف يؤدي إلى موجة بيع جديدة فى أصول المعادن النفيسة الذهب والفضة من أجل تأمين سلامة النقد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 1.75 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 968.75 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016.