شكرا لقرائتكم خبر عن نايك وسط توقعات سلبية – تحليل – 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، وذلك مع بدء ظهور دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -4.24% بما يعادل -3.51 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 86.10، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 74.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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