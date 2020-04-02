شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6097 الآن، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستوى 0.5787 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.6097 سيدفع السعر لزيارة مستوى 0.6236 بشكل مباشر.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5960 والمقاومة 0.6160
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.