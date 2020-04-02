شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6097 الآن، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستوى 0.5787 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.6097 سيدفع السعر لزيارة مستوى 0.6236 بشكل مباشر.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5960 والمقاومة 0.6160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط