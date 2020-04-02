شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية ويحاول اختراق مستوى 14.17، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف المسار التصحيحي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 15.08.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 13.50 والمقاومة 14.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط