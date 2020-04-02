شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة الكويتية تسمح بالتصويت الإلكتروني بالجمعيات العمومية للشركات بسبب كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، بشأن إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بواسطة النظام الإلكتروني بالتعاون مع هيئة أسواق المال؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد لمواجهة وباء كورونا المستجد، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في الحد من التجمعات.

وقالت الوزارة في بيان، إن القرار نص على أنه يجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة النظام الإلكتروني الذي تضعه جهة حفظ السجل، وتعتمده الهيئة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية ومراقبي الحسابات وكل من يجب حضوره الاجتماع.

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وبينت الوزارة أن إبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المعروضة في الاجتماع يكون وفق ذلك النظام.

وأضافت أنه يحق لكل مساهم مسجل بالسجل الخاص بالشركة ولأصحاب السندات والصكوك حق حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأصالة أو الوكالة.

وأوضحت أنه يشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل يتيح ذلك أو تفويض معد لذلك من الشركة أو الجهة التي تحتفظ بالسجل ومختوماً بخاتم أي منهما بحسب الأحوال، ولا يكون لأصحاب السندات والصكوك في التصويت على القرار، وأكد البيان أن العمل بالقرار يكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.