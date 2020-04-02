شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت الكويت تتراجع 49% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أرباح شركة أسمنت الكويت بنسبة 49% خلال عام 2019، إلى 4.02 مليون دينار كويتي، مقابل 7.94 مليون دينار بحريني بالعام السابق له.

وأوضحت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت أن تراجع الأرباح السنوية للعام الماضي يعود إلى انخفاض مجمل الربح بمبلغ 6.03 مليون دينار كويتي.

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ويأتي ذلك مع تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 15% خلال العام الماضي إلى 82.2 مليون ديناركويتي، مقارنة بـ96.5 مليون دينار كويتي بعام 2018، وذلك على الرغم من انخفاض المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بمبلغ 1.14 مليون دينار كويتي، قياساً على العام السابق.

وعلى صعيد موجودات الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، سجلت ارتفاعاً بنسبة 5% إلى 316 مليون دينار كويتي، مقابل 302 مليون دينار كويتيبالفترة المماثلة من العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 فلوس لكل سهم بقيمة إجمالية تبلغ 3.67 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.