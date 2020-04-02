الاقتصاد

البحرين للتسهيلات التجارية تعتمد توزيع 25 فلساً للسهم

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، خلال اجتماعها الأخير على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع عن العام الماضي، بقيمة إجمالية 5.03 مليون دينار بحريني، بواقع 25 فلساً للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة البحرين، أن العمومية وافقت أيضاً على إصدار سندات جديدة بقيمة 50 مليون دينار بحريني على أن تحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قِبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

واعتمدت الجمعية، ترحيل مبلغ 460 ألف دينار للاحتياطي القانوني، وترحيل 750 ألف دينار للاحتياطي العام، بالإضافة إلى تدوير مبلغ 10.566 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت بنسبة 25.2% خلال عام 2019 إلى 17.11 مليون دينار بحريني، مقابل 22.89 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2018.

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