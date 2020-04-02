شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يستقر عند 1604.65 دولاراً والان نبدء بالتفاصيل

استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم ، عند 1604.65 دولاراً أمريكياً. وانخفض سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة ، بنسبة 0.58% إلى 1608.95 دولاراً أمريكياً

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