شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب دون حاجز 1,600$ لتستأنف الارتداد من الأعلى له في قرابة عقد من الزمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ التاسع من آذار/مارس، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر 2012 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال القلق من تداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 03:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو 0.32% لتتداول عند 1,597.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,602.40$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,591.40$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 99.66 مقارنة بالافتتاحية عند 99.52.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من آذار/مارس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 217 ألف طلب إلى 3,500 ألف طلب مقابل 3,283 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 40.6$ مليار مقابل 45.3$ مليار في شباط/فبراير الماضي.

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كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كون الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده، وجاء ذلك عقب إعلانه الأحد الماضي عن تمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر ضمن الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مرشوع القانون في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 827 ألف ولقي 40,777 شخص مصرعهم في 205 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان البنك المركزي الروسي أكبر مشتري للذهب عالمياً عن عزمه وقف مشتريته من الذهب مع مطلع نيسان/أبريل، ولم يقدم أسباب لذلك الإيقاف، مع أفادته بأن قراراته المستقبلية ستعتمد على حالة الأسواق المالية، ونود الإشارة، لكون تفشي كورونا تسبب في إيقاف مئات الرحلات الجوية ما يمنع من نقل الذهب ويعطل سلاسل الإمدادات العالمية وتقدر احتياطيات روسيا حتى نهاية شباط/فبراير وفقاً لأخر بيانات المركزي الروسي بنحو 73.6 مليون أوقية أي نحو 119.8$ مليار.