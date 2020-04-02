شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأدنى له منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر 2002 للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تابعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 0.6077 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6071، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6065، بينما حقق الأدنى له عند 0.6065.

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هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة الثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساع التراجع إلى ما قيمته 11 مقابل 2 في الربع الرابع الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الوظائف الشاغرة والتي أوضحت تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 1.2% في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير الذي تم عقده بشكل مفاجئ في 19 من آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من آذار/مارس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 217 ألف طلب إلى 3,500 ألف طلب مقابل 3,283 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 40.6$ مليار مقابل 45.3$ مليار في شباط/فبراير الماضي، ومع أظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في شباط/فبراير.