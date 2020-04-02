شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى العاشر": مصانع الأدوية والغذاء حصلت على تصاريح تحرك خلال حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن كافة المصانع التي تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح تحرك أثناء فترة حظر التجوال حصلت عليها، وفقا للضوابط الواردة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، وخاصة العاملة في القطاع الدوائي والغذائي والمصانع المرتبطة بعقود تصدير.

وقال أيمن رضا في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الجمعية عقدت اجتماعا مع محافظ الشرقية مؤخرا، من أجل وضع التدابير اللازمة لإدارة الأزمة في الفترة المقبلة، والتي تشمل حركة البضائع والمواد الخام والأفراد من العمالة، مضيفا أن حركة البضائع والعمال بدأت تعود بشكل طبيعي في المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.

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وأضاف أيمن رضا، أن كافة المصانع ملتزمة بالضوابط اللازمة، وأهمها الحفاظ على مستويات الإنتاج وعدم التوقف وفقا لما أعلنته الحكومة بضرورة الحفاظ على سير عجلة الإنتاج دون التأثر بالأوضاع الحالية قدر المستطاع.

وقرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استثناء عدد من سيارات النقل من حظر التجوال، ويشمل هذا القرار سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها أي الدواجن واللحوم والألبان.

واتخذت جمعيات المستثمرين قبل أيام مجموعة من التدابير اللازمة من أجل ضمان تحرك العمالة وعدم وقف الإنتاج، دون الاخلال بالضوابط المفروضة لاحتواء التأثيرات السلبية المتوقعة من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وافق مجموعة من أصحاب المصانع في الصعيد على استمرار صرف مرتبات العمالة الراغبة في الجلوس بالمنزل، واتخاذ كافة الاحتياطات الصحية اللازمة لضمان حماية العمالة من فيروس كورونا المستجد.