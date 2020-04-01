شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعزز مكاسبه بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن جذبه للمستثمرين كملاذ آمن في ظل خسائر أسواق الأسهم والمعادن النفيسة.



وكانت بيانات حكومية قد كشفت اليوم عن أن القطاع الخاص الأمريكي خسر ما يقرب من 27 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما يقل عن التوقعات بخسارة ما يقرب من 150 ألف وظيفة.

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يأتي ذلك نتيجة استمرار تضرر الاقتصاد الأمريكي بوجه عام بتداعيات فيروس "كورونا" الذي وجد له بؤرة في الولايات المتحدة.



وتوقع محللون إصدار الحكومة الأمريكية سندات قصيرة الأجل بقيمة تريليوني دولار من أجل تمويل حزمة التحفيز المالي التي تم إقرارها في الآونة الأخيرة عبر الكونجرس الأمريكي ووقع عليها الرئيس "دونالد ترامب".



هذا، وعلى صعيد التتعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 99.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.