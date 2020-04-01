شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موبايلي: زيادة في حركة إنترنت الألياف البصرية بـ30% وسط انتشار كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" إن الزيادة في سعات الشبكة وفي الحركة على البيانات عبر الألياف الضوئية وصلت إلى 30%، فيما ارتفعت الحركة على الإنترنت عبر الهاتف الجوال بنسبة 20% في ظل الظروف الاستثنائية، المتمثلة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال البدران إن فرق الصيانة تمكنت بالتنسيق مع الجهات المعنية من مواصلة العمل في جميع مدن المملكة، بحسب "العربية".

وأكد وجود تعاون كبير من قبل إمارات المناطق والجهات المعنية، في عمل الصيانة، موضحاً أن شبكات الاتصالات في السعودية بوجه عام جرى الاستثمار فيها بشكل كبير من الشركات ومن الحكومة، كما أن البنية التحتية قادرة على مواجهة الزيادة في الحركة.

وهذه التصريحات تأتي متزامنة مع الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد في وقت سابق وتأثرت بها بعض القطاعات الاقتصادية، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين قبل الماضي.