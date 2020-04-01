شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: روسيا والسعودية لا تجريان محادثات بشأن النفط في الوقت الراهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء، إن روسيا والسعودية لا تجريان محادثات بشأن سوق النفط في الوقت الراهن وإن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي بشكل فوري الحديث هاتفيا مع القيادة السعودية.

وأضاف بيسكوف أن تلك المحادثات قد يجري الإعداد لها سريعا إذا اقتضت الضرورة.