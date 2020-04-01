شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.23% بضغوط هبوط قطاع الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بنسبة 0.23% خاسرا 14.77 نقطة ليصل إلى مستوى 6490.58 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.57% خاسرا 141.94 نقطة ليصل إلى مستوى 5375.93 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 46.6 مليون سهم بقيمة 892.6 مليون ريال، وارتفع 69 سهما، فيما تراجع 97 سهما.

وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3.70%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.41%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.23%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاعى إدارة وتطوير العقارات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.10%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.19%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.47%، ثم قطاعى تجزئة السلع الكمالية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.93%.

Advertisements

وجاء سهم "الأندلس"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 6.99%، ثم سهم صادرات بنسبة 6.13%، ثم سهم سوليدرتى تكافل بنسبة 5.95%، فيما جاء سهم "العقارية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.77%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 3.51%، ثم سهم "التصنيع" بنسبة 2.93%.

وفى سياق آخر أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تحديث تقرير ملكية الشركات المدرجة لأسهمها، وذلك بإتاحة خاصية المقارنة مع الربع السابق لجميع الحقول المتضمنة في التقرير، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام تداول بمواصلة تعزيز السوق المالية السعودية ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق.