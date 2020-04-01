الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 01-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لاختراق مستوى 0.9626 لكنه تمكّن من إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يبقي على السيناريو التصحيحي الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 0.9541 كهدف تالي.
يجب الانتباه إلى أن تأكيد اختراق 0.9626 سيوقف التصحيح الهابط الحالي ويقود السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9500 والمقاومة 0.9660
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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