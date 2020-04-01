شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الأول – تحليل - 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 20.00 وارتد صعوداً ليختبر خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، والذي يلتقي عنده المتوسط المتحرك 50 ليضيف مزيد من القوة إليه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط الآن، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 19.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 20.85 والأهم دون 21.85.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.00 والمقاومة 21.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط