شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة دون مستوى 14.17، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، مدعوماً بالإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 13.05 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

بالمقابل، نذكّر بأن اختراق 14.17 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستئناف المسار التصحيحي الصاعد الذي يستهدف مستوى 15.08 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 13.50 والمقاومة 14.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط