شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولة لاختراق مستوى 1.4264 يوم أمس لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي ليلامس مستوى 1.4015 مجدداً، ونلاحظ أن السعر يجد دعم قوي هناك، بانتظار الحصول على حافز سلبي يكفي لدفع السعر لكسر هذا المستوى والاندفاع نحو هدفنا التصحيحي التالي الذي يصل إلى 1.3813.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.4264 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 01-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.