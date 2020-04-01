شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولة لاختراق مستوى 1.4264 يوم أمس لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي ليلامس مستوى 1.4015 مجدداً، ونلاحظ أن السعر يجد دعم قوي هناك، بانتظار الحصول على حافز سلبي يكفي لدفع السعر لكسر هذا المستوى والاندفاع نحو هدفنا التصحيحي التالي الذي يصل إلى 1.3813.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.4264 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط