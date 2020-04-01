شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.07% بما يعادل 132.06 نقطة، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 6,779.43 كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج، وذلك طيلة استقراره أعلى مستوى 6,347.89.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,200.00 ومستوى المقاومة 6,779.43.