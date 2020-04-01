شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 8٫70 فلس، مقتربا من الحد العلوي للقناة الهابطة الحالية قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 7 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8.3 بينما مستوى المقاومة هو 8.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط