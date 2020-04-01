شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يدفع مؤشر «داو جونز» لأشد هبوط والان نبدء بالتفاصيل

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، أمس الثلاثاء، مع تكبد المؤشر داو جونز الصناعي أكبر انخفاض ربع سنوي له منذ 1987 وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكبر تراجع فصلي له منذ الأزمة المالية بفعل أدلة متنامية على أضرار اقتصادية ضخمة من جائحة فيروس كورونا.

وتراجع داو 410.32 نقطة بما يعادل 1.84 بالمائة إلى 21917.16 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 42.06 نقطة أو 1.60 بالمائة ليسجل 2584.59 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 74.05 نقطة أو 0.95 بالمائة إلى 7700.10 نقطة.