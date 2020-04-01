شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاش أبريل للمستفيدين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ستودع اليوم الموافق للأول من أبريل جميع المعاشات لعملائها، التي بلغت أكثر من مليار وتسعمائة مليون ريال، يستفيد منها أكثر من أربعمائة ألف مستفيد، مشيرةً إلى أن الصرف لا يقتصر على أصحاب المعاشات التقاعدية فحسب وإنما يمتد إلى جميع المستفيدين كأصحاب معاشات الأخطار المهنية ومعاشات المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند». وأوضحت المؤسسة أنها مستمرة كعادتها بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد المتوفى بداية كل شهر ميلادي وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدة على الجهود التي يبذلها موظفوها من خلال تقنيات العمل عن بعد التي وفرتها المؤسسة لتأدية هذه المهمة على أكمل وجه، وإيصال المستحقات التأمينية لأصحابها بأسرع وقت ممكن.

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