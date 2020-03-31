السعودية تملأ مستودعات النفط في مصر استعدادا لزيادة صادراتها إلى أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

ترسل السعودية كميات كبيرة من النفط الخام لتخزينها في المستودعات بمصر استعدادا لبدء زيادة الصادرات السعودية من النفط إلى أوروبا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبيرج للأنباء، فإن السعودية ترسل إلى مصر نحو 1.3مليون برميل يوميا منذ بداية مارس الحالي، وهو أعلى معدل لصادرات النفط السعودي إلى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويتم تنزيل هذه الكميات من النفط الخام في ميناء العين السخنة قبل أن يتم ضخها عبر خط أنابيب داخل الأراضي المصرية إلى مستودعات التخزين وميناء التصدير على ساحل البحر المتوسط.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصدرين مطلعين القول إنه سيعاد تصدير النفط السعودي عبر ميناء سيدي كرير المصري على ساحل البحر المتوسط إلى أوروبا كجزء من خطة المملكة لزيادة صادراتها من النفط الخام إلى أقصى مدى ممكن، مع تخفيض الأسعار نتيجة تراجع الطلب على الخام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

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ووفقا لأسعار النفط في الأسواق العالمية حاليا، فإنه مع التخفيضات التي أقرتها السعودية لأسعارها، يمكن أن تباع بعض درجات الخام السعودي في أسواق أوروبا بنحو 10 دولارات للبرميل.

وتعهدت السعودية بزيادة إنتاجها وصادراتها من النفط، في أعقاب رفض روسيا المقترح الذي قدمته السعودية لتعميق خفض إنتاج دول ما يعرف باسم تجمع «أوبك بلس» من النفط خلال اجتماعات مطلع الشهر الحالي من أجل الحد من الفائض في الأسواق العالمية.

وأدى ذلك إلى نشوب حرب أسعار في السوق مع اتجاه الدول النفطية الأخرى مثل الإمارات والكويت والعراق ونيجيريا إلى تقديم تخفيضات في أسعار بيع النفط.

ووفقا لبيانات بلومبيرج فإن صادرات السعودية من الخام خلال الشهور الأخيرة كانت تدور حول 7 ملايين برميل يوميا. وكانت الصين هي الوجهة الرئيسة للنفط السعودي مع احتمال تغير الوضع خلال الشهر الحالي بسبب زيادة صادرات النفط السعودي إلى مصر وتراجع الصادرات إلى الصين.

وتعتزم السعودية زيادة إجمالي صادراتها من النفط اعتبارا من مايو المقبل إلى 10.6 ملايين برميل يوميا مع زيادة الفائض المتاح للتصدير لديها نتيجة تراجع الاستهلاك المحلي بسبب إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لبيان وزارة الطاقة أمس الأول.

يذكر أن السعودية تصدر نفطها الخام من موانئها إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر في مصر، حيث يتم نقل الخام عبر خط أنابيب «سوميد» داخل الأراضي المصرية إلى ميناء سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط لإعادة تصديره إلى أوروبا.