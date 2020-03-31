شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "صناعة الورق" تتراجع 75% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية شركة صناعة الورق، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الخسائر بنسبة 75.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 27.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 111.2 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 30.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 43 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة نخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى الأرباح التي نتجت عن عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة تجارية إضافة إلى التحسن في مجمل الربح والإنخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية.

Advertisements

كذلك قامت الشركة في الفترة المماثلة من العام السابق بتسجيل خسائر هبوط في قيمة ممتلكات آلات ومعدات وخسارة من استبعاد صافي موجودات شركة تابعة.

وتراجعت الإيرادات إلى 527.1 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 541.5 مليون ريال خلال العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 497.5 مليون ريال خلال التسعة أشعر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.016 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 51.1%.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 497.5 مليون ريال خلال التسعة أشعر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.016 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 51.1%.