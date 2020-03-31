شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو توقع اتفاقية شراء قطعة أرض بقيمة 83.2 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن توقيع اتفاقية شراء لقطعة أرض بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية لاستخدامها فى مشاريع الشركة المستقبلية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الأرض تبلغ 83.18 مليون ريال، غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.

وبحسب البيان، سيتم سداد 20% من قيمة الشراء مع توقيع العقد والباقي على تسعة أقساط سنوية تبدأ من نهاية مارس 2021.

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وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على الأراضي وكذلك الالتزامات بقيمة العقد من تاريخ توقيع العقد، على أن يظهر الأثر المالي للصفقة على القوائم المالية للربع الأول 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 99.4 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع وزيادة مصاريف البيع والتوزيع والزيادة في خسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.