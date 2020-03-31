شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ساسكو ترتفع 244% خلال 2019 لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاع الأرباح بنسبة 243.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 121.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 35.5 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 102 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 37.7 مليون ريال خلال العام 2018.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 20.76% وتغير هامش ربح للمحروقات والذي أثر بدوره في ارتفاع مجمل الربح والربح التشغيلي بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.482 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 2.056 مليار ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 13 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 25.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة تراجع بلغت 7.1%.