شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير معايير بورصة أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت البورصة الأسترالية بتيسير معاييرها لتسمح للشركات التي باتت بأمس الحاجة للسيولة بالحصول على رسملة ليتسنى لها مواصلة عملها في ظل ظروف شديدة الصعوبة فرضها الانتشار الحالي لفيروس كورونا وتبعاته على الصعيد الاقتصادي.

وتسمح المعايير الميسرة الجديدة للشركات بطرح 25% من قيمتها السوقية في أسهم جديدة لمجموعة مختارة من المستثمرين ما دامت سوف تقوم بطرح تالي لصغار المستثمرين، بنفس السعر أو أقل.

كما أوضحت البورصة في مذكرة اليوم الثلاثاء أنها ستلغي سقف الإصدار الذي كان محددا في السابق بإصدار سهم جديد مقابل كل سهم موجود.

وحثت البورصة الشركات على تحديث توقعات الربحية في حال لم تعد صحيحة وفقا للظروف الراهنة.

وتعكس هذه الخطوة توقعات البورصة بحجم المصاعب التي ستواجهها الشركات المدرجة في ظل الظروف الراهنة العصيبة التي بدأت انعكاساتها بالفعل تتوضح على أداء شركات رئيسية في البورصة.

وقال جون برايس رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمار أن الهدف هو توفير الدرجة الكافية من المرونة ليتسنى للشركات الحصول على التمويل اللازم لها في ظل الظروف الصعبة الحالية. ولفت إلى أن العديد من الشركات ستحتاج إلى تعليق التداول لدراسة تبعات كورونا على أعمالها ولترتيب أوضاعها وتوفير السيولة اللازمة لمواصلة عملها.

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