شكرا لقرائتكم خبر عن "حمى الشراء" ترفع مبيعات المتاجر البريطانية 21% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت مبيعات المتاجر البريطانية بنسبة 21% تقريبا هذا الشهر، بحسب ما قاله المحللون اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل حمى الشراء بسبب الخوف من فيروس كورونا واتجاه المستهلكين لتخزين البضائع.

وقالت شركة كانتار لأبحاث السوق إن شهر مارس الجاري كان "الشهر الذي سجل أكبر مبيعات على الإطلاق" في بريطانيا، التي فرضت إجراءات إغلاق الأسبوع الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.

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وكتب فراست مافيت، أحد المحللين بالشركة " لقد كان شهرا استثنائيا، وإجراءات التباعد الاجتماعي كان لها تأثير كبير على حياتنا اليومية، ابتداء من كيفية عملنا وتعاملنا إلى كيفية تسوقنا واهتمامنا بأحبائنا".

وأضاف" تجار التجزئة والعاملون كانوا في الصف الأول في الوقت الذي كان يستعد فيه المواطنون للبقاء طويلا في المنزل، حيث بلغت مبيعات السلع 13.4 مليار دولار خلال الأربعة أسابيع الماضية"مشيرا إلى أن إنفاق المواطنين في هذا الشهر فاق الاتفاق السنوي خلال عطلة "الكريسماس".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أصيب بفيروس كورونا، قد أمر جميع المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا من أجل شراء الأدوية أو الطعام .