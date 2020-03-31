تيسيرا على المواطنين.. الكهرباء والمياه يمنعان فصل العدادات مسبوقة الدفع في حال نفاذ الرصيد

كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع لن تفصل خلال ساعات حظر التجوال، حتى لو نفذ الرصيد بالكامل.

وقال حمزة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عداد الكهرباء مسبوق الدفع لا يفصل خلال الساعات الصديقة حتى فى حالة نفاد الرصيد، والتي تبدأ في الساعة الـ5 مساءً و حتى الـ10 صباحا من اليوم التالى، موضحاً أن هذه الساعات تغطي فترة حظر التجوال والتى تبدأ فى الساعة الـ7 مساء وتنتهى فى الـ6 صباحاً.

وأوضح متحدث الكهرباء، أن الأيام الصديقة التي لا يفصل فيها عداد الكهرباء فى حالة نفاد الرصيد هى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، مؤكدا أن العدادات مبرمجة على عدم الفصل خلالها، على أن يُفصل التيار فور انتهائها.

عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع حال نفاذ الرصيد

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من ناحية أخرى، قررت الحكومة عدم قطع المياه عن أصحاب العدادات مسبقة الدفع، حال نفاذ الرصيد، بشرط التوجه في الفترة الحالية، لأقرب مركز خدمة عملاء لإعادة شحن الكارت والذى سيتم من خلاله إعادة برمجة العداد، حتى لا يتم قطع المياه حال نفاذ الرصيد، في محاولة للتخفيف على المواطنين، والتيسير عليهم.

من جانبه، كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، في بيان أن الشركة القابضة، قررت إعادة برمجة كافة العدادات مسبوقة الدفع، حتى لا يتم قطع المياه عن المواطنين أصحاب هذه العدادات في حال نفاذ الرصيد، مشيرا إلى أن كافة مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة يعملون الآن على شحن هذه العدادات وإعادة البرمجة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن القرار جاء للتخفيف على المواطنين، وتقديم خدمة جيدة لهم في الفترة الحالية، لافتا إلى أن القرار سارى حتى زوال الأزمة، وانتهاء فترة الحظر.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أن الفترة الحالية، يتم دفع فواتير المياه من خلال الإنترنت وخدمة فورى، لافتا إلى أن فترة الحظر تسببت في زيادة نسبة استهلاك المياه داخل المنازل، وهو ما يمثل التحدى الحقيقى أمام شركات المياه، في ظل زيادة نسبة الاستهلاك وعدم الانقطاع أو تخفيف الضغوط، وكذلك الأمر بالنسبة لمحطات الصرف الصحى.