شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإيرادات يهبط بخسائر "الأسماك" 11.3% خلال العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للأسماك، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الخسائر بنسبة 11.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 33 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 32.2 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 32.9 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات وهامش الربح وكذك انخفاض كل من مصاريف المصانع ومصاريف المزارع بنسبة 57% و23% على التوالي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي من إعادة تقييم مخصصي الزكاة ومخزون قطع الغيار.

وارتفعت الإيرادات إلى 25.3 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 21.4 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 29.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 21.5 مليون ريال في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 37.6%.