شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يعاود ارتفاعه التصحيحي – تحليل – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هوم ديبوت (HD) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.91% بما يعادل 5.55 نقطة ليستقر السهم عند سعر 196.10 دولار، ويحاول السهم بتداولاته السابقة على المدى القصير تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 207.18، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 183.62.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه