جولد مان ساكس يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل – 31-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الهابط على المدى القصير، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.81% بما يعادل 1.28 نقطة ليستقر عند سعر 159.62 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع عودة استقراره ادنى مستوى 151.62، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 130.85.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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