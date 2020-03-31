شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول خط المقاومة الذي يظهر بالصورة ويتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتحوّل إلى أسعار العقود المستقبلية الجديدة، نجد بأن السعر يتحرك حول مستوى 21.30، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يستهدف مستويات 20.00 ثم 19.00 كمحطات رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 21.70 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر للتعافي على المدى اللحظي والقصير.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 24.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط