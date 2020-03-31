شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.58% بما يعادل 0.40 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 73.10، ليستهدف مستوى الدعم 62.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 65.00 ومستوى المقاومة 73.10.