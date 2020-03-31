شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جبل عمر (4250) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.27% بما يعادل 0.76 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 23.10، ليستهدف مستوى الدعم 19.64.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 25.00.
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