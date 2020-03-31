شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت نجران (3002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما حاول السهم تعويض بعضاً مما خسره في وقت سابق، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بها، ليستسلم السهم في النهاية للضغط السلبي مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -0.06 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 7.81، طيلة ثبات المقاومة 9.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.50.