شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة عام.. منشآت السعودية تؤجل سداد أقساط القروض لشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" السعودية، تأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 مارس الجاري.

ويأتي ذلك تماشياً مع الجهود الحثيثة لحكومة المملكة في اتخاذ حزمة إجراءات تساهم في تخفيف آثار جائحة كورونا المالية والاقتصادية المتوقعة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشهدت مبادرة الإقراض غير المباشر العام الماضي زيادة بنسبة المبالغ المصروفة بنسبة تجاوزت 600% بإجمالي وصل إلى 1.47 مليار ريال مقارنة بعام 2018 الذي وصلت فيه المبالغ المصروفة إلى 183 مليون ريال.

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في حين وصل عدد المنشآت المستفيدة من المبادرة أكثر من 1318 منشأة، وذلك من خلال شركاء المبادرة المرخص لهم من مؤسسة النقد العربي السعودي، والذين وصل عددهم إلى 18 شركة تمويل.

وتهدف مبادرة الإقراض غير المباشر والتي تقدمها "منشآت" ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالمملكة من خلال تقديم قروضٍ ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص.

وصممت "منشآت" مبادرة الإقراض غير المباشر لغرض تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاجها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي وقت سابق، دشن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ماجد بن عبدالله القصبي بالمقر الرئيس لـ"منشآت" بمنطقة الرياض أول مركز لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة في المملكة.