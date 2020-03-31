شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 13٫77 ريال، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 14٫70 ريال، حيث يقابل عند هذا المستوى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، ويتجه السهم حاليا لمستويات قد تصل الى 13٫20 ريال كمستوى أول ثم 12 ريال كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 14٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13٫20 ريال وبين مستوى المقاومة هو 14 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط