شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 13٫77 ريال، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 14٫70 ريال، حيث يقابل عند هذا المستوى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، ويتجه السهم حاليا لمستويات قد تصل الى 13٫20 ريال كمستوى أول ثم 12 ريال كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 14٫70 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13٫20 ريال وبين مستوى المقاومة هو 14 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 31-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.