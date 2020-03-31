شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يخسر مكاسب الأحد -تحليل صباحي- 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫536 ريال، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأحد الماضي، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة 0٫56 ريال، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 0٫50 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫56 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.52 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط