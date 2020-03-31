إطــلاق حـزمـة حـوافــز في مدينة عجمان الإعلامية الحرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة عن إطلاق حزمة حوافز اقتصادية لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في المدينة بوجه خاص والإمارة بشكل عام والتخفيف على المستثمرين من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي بسبب أزمة فيروس «كورونا».

وأصدر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أمس الاثنين، قراراً تضمن إلغاء الغرامات المترتبة علي المستثمرين نتيجة عدم تجديد عقود الإيجار للوحدات المستأجرة من قبل المنشآت المرخصة في المدينة الإعلامية والمستخدمة من قبلها كمقرات للعمل من خلالها داخل المدينة الإعلامية وذلك حتى نهاية إبريل القادم.

كما تضمن القرار رد جميع المبالغ المستلمة من قبل المدينة الإعلامية والمقررة كضمانات مواقع للوحدات المستأجرة من قبل المنشآت المرخصة لدى المدينة الإعلامية، إضافة إلى إصدار عدم الممانعة من انتقال موظفي ومستخدمي وعمال المنشآت المرخصة لدى المدينة الإعلامية من منشأة إلى أخرى داخل المدينة الإعلامية وبحرية من خلال عقود عمل دائمة أو محددة المدة، وبدون غرامات حتى نهاية العام الحالي.

وسيتم تطبيق القرار على المستثمرين وموظفي ومستخدمي وعمال المنشآت المرخصة لدى المدينة الإعلامية الحاليين وطوال فترة سريانه.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، إن مدينة عجمان الإعلامية الحرة وضعت منذ نشأتها استراتيجيات هادفة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو الاستثمارات في دولة الإمارات ما يؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة ليس في إمارة عجمان فقط بل وفي جميع أنحاء الدولة.

وقال سموه إنه ونظراً للظروف الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا وتأثيراته على أعمال المستثمرين فقد تقرر إطلاق هذه الحزمة حتى تسهم في احتواء أي آثار سلبية قد تواجه المستثمرين في المدينة.

وأكد الشيخ عبدالعزيز النعيمي حرص مدينة عجمان الإعلامية الحرة على استمرارية العمل فيها بكل حرفية وبأقصى درجات المهنية وإصرارها الشديد على التصدي بكل جدية وحزم لأي تأثيرات سلبية قد تنتج عن أزمة فيروس كورونا على المستثمرين في المدينة. (وام)