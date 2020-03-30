شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها مع إغلاق الداو جونز على ارتفاع بنحو 700 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين وزادت مكاسبها بعد استيعاب الأسواق لإطلاق حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة ومتابعة تطورات فيروس "كورونا".



ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشكل رسمي على حزمة التحفيز المقدرة بتريليوني دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة بالفيروس التاجي إلى أكثر من 140 ألفا متجاوزة الصينن وإيطاليا وإسبانيا.



ويتوقع محللون وفاة ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب كورونا في أمريكا بينما صرح "ترامب" بأن عدد الوفيات ربما سيرتفع إلى مئات الآلاف لو لم يتخذ الإجراءات المتخذة مؤخراً.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 6.6% وأغلق عند 20.09 دولار للبرميل، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير/شباط عام 2002، وسجل أعلى سعر اليوم عند 20.9 دولار وأقل سعر عند 19.8 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 8.7% مغلقا عند 22.76 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 24.4 دولار وأقل سعر عند 21.6 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 3.1% (ما يعادل 690 نقطة) إلى 22327 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 22378 نقطة وأقل مستوى عند 21522 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 3.6% (ما يعادل 271 نقطة) إلى 7774 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7784 نقطة وأقل مستوى عند 7539 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 3.3% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 2626 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2631 نقطة وأقل مستوى عند 2545 نقطة.