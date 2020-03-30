شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نتفليكس" يغلق على ارتفاع بفعل انتعاش أنشطة الشركة في ظل "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "نتفليكس" خلال تعاملات يوم الإثنين في ظل انتعاش أنشطة الشركة ومستويات المشاهدة لمحتواها نتيجة تفشي فيروس كورونا وإجبار الملايين حول العالم للبقاء في منازلهم.



وكنوع من درء الملل، يقبل الكثيرون خلال فترات البقاء في منازلهم في الوقت الحالي على مشاهدة محتتوى شركة مثل "نتفليكس" و"ديزني".



وأكدت "نتفليكس" ارتفاع الطلب على مشاهدة الأفلام والعروض التلفزيونية من الملايين حول العالم حيث يستغلون تواجدهم في المنازل خوفا من الإصابة بـ"كورونا" لمشاهدة محتوى الشركة.

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وعلى الجانب الآخر، أكدت "والت ديزني" ارتفاع الطلب على خدمتها أيضاً "ديزني بلس" المنافسة لـ"نتفليكس".



يأتي ذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 750 ألف حالة بينما توفي ما يقرب من 36 ألف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "نتفليكس" بنسبة 3.9% وأغلق جلسة الإثنين عند 370.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 377.8 دولار وأقل سعر عند 361.1 دولار.