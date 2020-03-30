شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جونسون أند جونسون" يقفز 8% مع اقترابها من تطوير لقاح ضد "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جونسون اند جونسون" الأمريكية للمستحضرات الطبية خلال تعاملات يوم الإثنين في أعقاب إعلانها بشأن الاقتراب من تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا".



وذكرت الشركة الأمريكية بأنها تقترب بالفعل من إجراء التجارب السريرية للقاح فعال ضد فيروس كورونا المتفشي في العالم.



وأضافت "جونسون اند جونسون" أنها ستبدأ تجارب هذا اللقاح الواعد بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، وهو وقت قريب مقارنة بما تخطط له العديد من الشركات الأخرى بإمكانية البدء في اختبار لقاحات محتملة خلال عام ونصف العام.

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هذا، وتحاول العديد من شركات الأدوية في مختلف الدول تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" الذي تسبب في إصابة نحو 750 ألف شخص ووفاة ما يقرب من 36 ألفاً حتى الآن.



وفي الولايات المتحدة وحدها، أصيب أكثر من 140 ألف شخص، وتوقعت جهات حكومية إمكانية تسبب الفيروس في وفاة نحو 200 ألف أمريكي.



وعلى صعيد التتعاملات، قفز سهم "جونسون أند جونسون" بنسبة 8% إلى 133 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 133.9 دولار وأقل سعر عند 127.5 دولار.