شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يعاود الانخفاض – تحليل – 30-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيتي جروب (C) التراجع في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.82% بما يعادل -2.22 نقطة ليستقر عند سعر 43.80 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.50، ليستهدف مستوى الدعم المهم 34.50 من جديد.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط