شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل تجدد بحث المستثمرين عن السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، وبفعل تجدد بحث المستثمرين عن السيولة ، لمواجهة النقص المحتمل فى العملة الأمريكية ، جراء تفاقم خسائر أسواق الأسهم العالمية مرة أخرى.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.9 % إلى مستوى 99.17 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.31 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.29 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 1.2% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 98.27 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية بعد البيانات الصادمة عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا ،ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 3.283 مليون فى الأسبوع المنتهي 21 آذار/مارس ،والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق منذ البدء فى تجميع تلك البيانات ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 1.648 مليون ،و سجل الأسبوع الأسبق 282 ألف.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 3.6% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس 2009.

السبب الرئيسي فى تلك الخسارة الأسبوعية الأسوأ فى نحو 11 عاما ، هو توقف اندفاع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية بحثا عن السيولة ، خاصة بعد توالي الإجراءات التحفيزية الضخمة فى الولايات المتحدة ،والتي حسنت المعنويات فى أسواق الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات.

تجدد اندفاع المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي يوم الاثنين لمواجهة النقص المحتمل فى السيولة ، خاصة فى ظل موجة البيع المفتوحة الجديدة التي تسيطر على أسواق الأسهم العالمية فى مستهل جلسات هذا الأسبوع ، بسبب تصاعد إجراءات العزل حول العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا ،وتوقعات أن تستمر حالة اليقين تجاه الإضرار الاقتصادية لفترة طويلة.

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد فترة العزل الصحي فى البلاد حتى 30 نيسان /أبريل ،متراجعا عن تصريحاته السابقة التي قال فيها إنه يريد إعادة فتح البلاد للعمل بحلول عيد الفصح.

وقال ترامب فى مؤتمر صحفي أن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا قد يصل إلى ذروته خلال أسبوعين ،وأضاف لا شيء سيكون أسوأ من إعلان النصر قبل تحقيق النصر بالفعل.