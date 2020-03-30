قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن البنك الأهلى فقد رأس ماله بالكامل في 2008 عندما تولى رئاسته، إلى جانب تدهور أسلوب العمل فيه.
وأضاف عامر ، أنه قام بتغيير الإدارة وواجه مقاومة كبيرة إلا أنه استطاع زيادة أرباحه من 200 مليون جنيه في ذلك الوقت إلى أن وصلت أكثر من 20 مليار جنيه في الوقت الحالي.
وتابع طارق عامر أن ميزانية البنك الأهلى كانت 60 مليار حتى أصبحت حاليا تريليون ونصف جنيه، متابعا البنك الأهلى «شايل البلد» حيث إنه يمول القطاع الخاص والحكومي ومرتبات الحكومة والمعاشات ويمول الأفراد والمشروعات.
وأكد محافظ البنك المركزي أن بنكا الأهلي ومصر مملوكان للدولة بنسبة 100%، لافتا إلى أن القيادة السياسية تتابع وتدعم قرارات البنك المركزي .
كانت هذه تفاصيل خبر طارق عامر : البنك الأهلى فقد رأس ماله بالكامل في 2008 وحالياً «شايل البلد» وميزانيته وصلت إلى تريليون ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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