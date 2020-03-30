شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سافكو" تُقر توزيعات نقدية بقيمة 625 مليون ريال عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 624.999 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

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هذا ووافقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019 بمبلغ 624.999 ريال بواقع 1.5 ريال والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وصدقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن سافكو صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال في العام 2018.